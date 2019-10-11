Земан – про роботу Фонсеки в Ромі: УПЛ – це не Серія А

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Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті ЄвропиЄвро-2020 — 23:35 1593
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Лунін дебютує за Вальядолід, перебуваючи у таборі збірної України: дикий фейл іспанської преси з сенсаційним інсайдомІспанія — 17:15 6173