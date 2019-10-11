Земан – про роботу Фонсеки в Ромі: УПЛ – це не Серія А

Колишній головний тренер Роми Зденек Земан оцінив роботу Паулу Фонсека в італійському клубі.

"Я був присутній на матчі з Аталантою (0:2). Я не побачив атакувального й агресивного футболу. Можна багато говорити, а на ділі все буде інакше. Чемпіонат України – не чемпіонат Італії.

Фонсека дискваліфікований за образу арбітра

Фонсека так багато змінює, навіть ігрову схему. Коли Ді Франческо так робив, то в підсумку втратив роботу", – цитує Земана Ll Messaggero.

Нагадаємо, португалець влітку покинув Шахтар і став головним тренером Роми. Наразі "вовки" набрали 12 очок у семи матчах та посідають п'яте місце в турнірній таблиці Серії А.

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