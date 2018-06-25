Зелінскі: У матчі проти Колумбії важливо стримувати Хамеса

Хавбек збірної Польщі Пьотр Зелінскі поділився очікуваннями на матч проти Колумбії.

"Ми зробили висновки після поразки від Сенегалу. Хотіли перемогти, але не вийшло. У матчі проти колумбійців хочемо показати оптимальну форму. Для перемоги кожен з нас повинен зіграти на піку форми.

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Прекрасно знаємо, на що здатний Хамес. Він уже багато років виступає на найвищому рівні в кращих клубах світу. Він локомотив своєї команди, її рушійна сила. На полі він може бути дуже небезпечний, нам важливо його стримати.

Разом з тим ми повинні бути готові протидіяти і іншим десяти гравцям суперника", – сказав футболіст порталу Tatar-Inform.

Матч чемпіонату світу-2018 Польща – Колумбія розпочнеться сьогодні о 21:00.