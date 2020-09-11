Відповідні нагороди вони отримали з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Як повідомляється на сайті президента, указом від 10 вересня співголова Комітету професійного футболу громадської спілки "Українська асоціація футболу" Ігор Бєланов нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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Роман Зозуля отримав від президента України орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Нагороди призначені за "вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність".

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