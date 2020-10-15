Володимир Зеленський у компанії Ігоря Суркіса та Мірчі Луческу / Фото ОП

Володимир Зеленський зустрівся з легендами Динамо часів Лобановського в честь 45-ї річниці їхньої перемоги в Кубку кубків та Суперкубку УЄФА.

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Як повідомляє сайт президента України, Зеленський подякував видатним гравцям, нагородивши їх різноманітними відзнаками. Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого II ступеня було вручено Олегу Блохіну, ордени різних ступенів отримали Леонід Буряк, Володимир Веремієв, Володимир Малюта, Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Володимир Онищенко, Стефан Решко, Михайло Фоменко, Олександр Дамін, Сергій Кузнєцов, Віктор Маслов, Петро Слободя та Анатолій Шепель.

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський вручив ордени Роману Зозулі та Ігорю Бєланову.

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