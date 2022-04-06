Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з українськими медіа висловився щодо дій представників великого бізнесу під час повномасштабної війни проти Росії.

"Щодо бізнесу складно сказати. Є люди, які виїжджали з грошима. Багато людей таких було. Неприємно, що серед таких людей були ті, які є чи були депутатами Верховної Ради. Або їхні родичі виїжджали з грошима. Це найнеприємніша частина нашої розмови.

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Ми знаємо, хто виїжджав. Є підприємці, які ховалися за тією чи іншою діяльністю заради України, виїжджали закордон попри свій вік. Як до цього ставитись? Я ставлюсь позитивно до українського бізнесу, оскільки багато середнього бізнесу – волонтери, у них є бажання віддати не щось, а все.

У нас було багато контактів. Вони погодились, що ми можемо собі дозволити відкривати ті чи інші місця, давати людям продукти. Нема грошей – нехай беруть і накопичують. Тому що ми розуміли, що будуть блокади тих чи інших містечок. Цим людям я дуже вдячний, який би бізнес вони не представляли, все одно вони – молодці.

Олігархи поводились по-різному, абсолютно по-різному. Хтось став героєм, а хтось перестав бути міцною людиною. Висновки будемо робити після перемоги", – цитує Зеленського Еспресо.

Нагадаємо, Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України на початку повномасштабної війни. ЗМІ повідомляли, що вони задекларували на угорській митниці 17,6 млн доларів, але Динамо заперечило цю інформацію.

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