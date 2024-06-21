"Вірити одне в одного. Підтримувати одне одного. Битися одне за одного. Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі.

Словаччина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Україна, яка б'ється. Україна, яка тримає удар і долає перешкоди. Україна, яка здатна перемагати! Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці. Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця. Слава Україні", – написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва у другому турі групового етапу Євро-2024 здолали Словаччину (2:1) і після двох матчів йдуть у турнірній таблиці групи Е з трьома пунктами третіми.

Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною – янгол-охоронець Яремчук і Шапаренко втримали збірну на Євро-2024