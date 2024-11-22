На сайті Президента України з'явився указ №779/2024 про рішення Ради національної безпеки і оборони України про позбавлення державних нагород 34-х осіб. Більшість з них – громадяни Росії.

Тимощук виграв справу проти УАФ у Лозанні

Серед них і ті, хто були пов'язані з українським футболом – колишній капітан Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук та екс-президент київського Арсенала Вадим Рабінович.

Нагадаємо, Тимощук працює помічником тренера у санкт-петербурзькому Зеніті. Після повномасштабного вторгнення він ніяк не висловився щодо агресії Росії, що стало приводом для запровадження санкцій щодо нього.

Зокрема УАФ заборонила Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно. Але спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію зрадника, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ.

Найвідоміші зрадники Шахтаря – гравці та тренери, які перейшли на темний бік