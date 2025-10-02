Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України Степану Чубенку – воротарю краматорського Авангарда, якого цинічно вбили російські окупанти у 2014 році. Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

У Краматорську відкрили пам'ятник Степану Чубенку – юному футболісту, закатованому бойовиками "ДНР"

Степан у 16 років був свідомим патріотом, відданим Україні до останнього. Його взяли в полон і катували бойовики так званої "ДНР". 29 липня 2014 року російські покидьки розстріляли юнака просто за те, що він любив свою Батьківщину.

Додамо, що Чубенко виступав на юнацьку команду Авангарда і вважався одним із головних талантів клубу. Хлопцю могло б виповнитися 25 цього року. Вічна пам'ять!

