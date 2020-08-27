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"Зеленський ганьбить наш Кривбас", – криворізькі фани влаштували жорсткий прийом президенту України

08:00 - Читать на русском
"Зеленський ганьбить наш Кривбас", – криворізькі фани влаштували жорсткий прийом президенту України
Володимир Зеленський / Фото РБК

Володимир Зеленський хотів влаштувати футбольне свято у своєму рідному місті, але щось пішло не за планом гаранта.

Поєдинок першого попереднього етапу Кубка України Кривбас – ОПФК Черкащина (4:2) не обійшовся без скандалу.

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На зустріч прибув Володимир Зеленський, якому дозволили здійснити перший удар у матчі. Активні вболівальники криворізького клубу не раді були президенту України та підготували для нього відповідни банер: "Зеленський – три-два-раз. Ганьбить наш Кривбас".

Нагадаємо, саме президент нещодавно дав розпорядження відродити криворізький Кривбас, для цього перейменували місцевий Гірник.

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Теги
футбольні фанати Кривбас Кривбас Кубок України Володимир Зеленський
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