Президент України Володимир Зеленський привітав два українські гранди з виходом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Щиро вітаю київське Динамо та донецький Шахтар з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі", – написав Зеленський у своєму Twitter.

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Нагадаємо, Динамо у непростому двоматчевому протистоянні здолало бельгійський Брюгге (1:1 і 1:0), а Шахтар вибив зі змагань ізраїльський Маккабі Тель-Авів (2:0 та 1:0).

До слова, жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться вже сьогодні, 26 лютого, у Ньйоні. "Біло-сині" та "гірники" теоретично можуть зустрітись на цьому етапі, адже УЄФА не розводитиме жодні команди.

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