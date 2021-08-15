Здається, що головний тренер Динамо Мірча Луческу не допоможе команді, як мінімум, у найближчому матчі.

Напередодні, 14 серпня, "біло-сині" провели спаринг з Інтером в Італії, який завершився поразкою української команди з рахунком 0:3. На цей матч мав вже вирушити Луческу, але зранку перед вильотом румуну стало гірше, стверджує Meta-ratings.

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За інформацією джерела, Мічра звернувся в одну зі столичних клінік, адже у нього підвищилась температура. Оперативне втручення лікарів допомогло стабілізувати стан фахівця. Наразі з ним усе добре, але медики радять йому не спішити з поверненням до роботи.

Нагадаємо, Мірча Луческу вже кілька матчів не може перебувати на лаві для запасних через проблеми зі здоров'ям. Зокрема, лікарі заборонили фахівцю летіти разом з командою на поєдинки проти Фенербахче та Зорі.

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