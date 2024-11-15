– Мироне Богдановичу, наша збірна опинилася в становищі пан або пропав. Як гадаєте, зможемо гідно вийти зі скрутної ситуації?

– Думаю, що так. Буде непросто, на боці тієї ж збірної Грузії буде шалена підтримка вболівальників. Там завжди непросто грати. Тим більше, що грузини зазнали двох поразок поспіль і, як і ми, ризикують втратити місце в Лізі В. Гра буде важкою для обох суперників, але ми маємо перемогти.

– На чому будується ваша впевненість?

– Вважаю, що наша команда сильніша. У збірній Грузії лише Хвіча Кварацхелія виступає на високому рівні, є зіркою в чемпіонаті Італії. Решта футболістів міцні, проте виступають за команди, які не роблять погоди в своїх чемпіонатах – чи то в Греції, Франції чи на Кіпрі. В українській збірній гравці більш кваліфіковані, індивідуально сильніші. Треба просто реалізувати свій потенціал, бути психологічно готовими.

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– Завдяки чому в першому матчі між Україною й Грузією нашим футболістам вдалося повністю нейтралізувати Кварацхелію? Він, якщо й намагався загострити гру в атаці, то тільки при виконанні стандартних положень.

– Йому не дали зіграти. Він постійно перебував під наглядом наших гравців, діяв під тиском, і не зумів застосувати свої переваги в техніці. Так, він сильний футболіст, але Кварацхелію змусили менше грати на атаку. Українці дисципліновано провели той матч. Очікую, що й у Батумі матч пройде за нашим сценарієм.

– Фланг, на якому діє Кварацхелія, у нас відчутно оголився. Не буде Тимчика, Циганкова, Ярмоленка. Це – відчутні втрати.

– Я б не драматизував з цього приводу. Є Конопля. В останніх матчах як у клубі, так і у збірній, він виглядав непогано. Є Зубков, який наразі набрав непогану форму, а може ще краще діяти, у нього великий потенціал. Гуцуляк підтримує високий рівень, забиває в кожному другому матчі. Я не знаю, кого випустить Ребров з перших хвилин, але будь-хто з названих футболістів гідно виглядатиме на нашому правому фланзі.

Додайте сюди Мудрика, Зінченка, Судакова, Калюжного, Бражка – у нас хороша команда. Треба повірити в себе, реалізувати потенціал. Вийти й перемогти.

– Наші гравці мало б’ють по воротах. Зараз ще й Маліновський травмований. Як вирішити цю проблему?

– Це робота головного тренера збірної, він має її вирішити. Справа не в Маліновському. У нас є кому бити, з різної відстані. Все просто: будь-яка атака має завершуватися ударом по воротах. А там уже як пощастить.

– Не від хорошого життя, але Сергій Ребров вирішив під час турніру змінювати й омолоджувати склад. Раніше викликав Гуцуляка, Калюжного й Назаренка, тепер Сич замінить Тимчика. Чи виправданий такий ризик?

– Колись йому довелося б із цим зіштовхнутися. Я б не казав про кардинальні зміни, а свіжа кров завжди йде на користь. Добре, що він дає шанс футболістам. І зараз нам доведеться грати через два дні на третій. Потрібні будуть свіжі гравці. Є вибір. Наприклад, матч може починати Мудрик, а Назаренко вийде на заміну, чи Гуцуляк почне, а Зубков продовжуватиме. Назаренко й Гуцуляк у будь-який момент можуть завдати вирішального удару. Недарма обидва є разом зі Судаковим найкращими бомбардирами чемпіонату України. Вони на ходу, тож нехай дивляться, відчувають напругу. Підбір гравців у Реброва хороший.

– Олексія Сича також викликали, щоб відчув напругу?

– Сич добре виглядає в Русі. Грав за молодіжну збірну, їздив на Олімпіаду. Певний досвід у нього є, але в національній команді він дебютант. Гадаю, гратиме Конопля, він більш досвідчений. На цій позиції треба буде нейтралізувати Кварацхелію. Проте якщо випаде нагода зіграти Сичу, то він не підведе, не зіпсує командну гру. Тим більше, що хлопці готуються шість днів. Тренер бачить, хто перебуває в найкращій формі.

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– На вашу думку, Ребров обере гру в середній зоні трикутником униз чи вгору?

– Знову ж таки – тренеру видніше. Особисто я віддаю перевагу грі з двома опорними півзахисниками. Так надійніше. А яку тактику задіє Ребров – побачимо в суботу. За такої розстановки він може почати зустріч, а потім вноситиме корективи. Все залежатиме від ситуації на полі. І від рівня втомленості гравців. Бо вони грають у національних чемпіонатах, єврокубках. Хтось витримує щільний графік, комусь треба більше часу на відновлення.

– Після Грузії у нас буде заключний матч – з Албанією, якій ми поступилися, ведучи у рахунку. Це суперник був такий сильний, чи наша збірна його недооцінила?

– Нинішня збірна Албанії далеко не така, яка була навіть п’ять років тому. У них є низка гравців доволі хорошого рівня, грають за неслабкі клуби Серії А в Італії. Албанці виграли відбірну групу чемпіонату Європи з Польщею й Чехією, на самому Євро не були хлопцями для биття в компанії з Хорватією, Італією та Іспанією. Міцна команда, але, на мою думку, ми мали її перемагати. Сподіваюся, що в матчі-відповіді заграємо краще з нею.

Грузія й Албанія непогано наразі виглядають. Втім, ми маємо брати над ними гору.

– Скільки очок набере збірна України в цих зустрічах?

– Здобудемо мінімум чотири очки.

– Цього може не вистачити в боротьбі за підвищення в класі.

– Так, зрозуміло. Ви спитали мій прогноз. А бажання моє – щоб наша збірна набрала шість очок.

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