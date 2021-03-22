"За ці п'ять місяців, які минули з часу останнього збору, я дуже скучив за партнерами по збірній. Тут неймовірна атмосфера і дуже приємно повернутися до табору "синьо-жовтих". Це для всіх позитив.

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У нас дуже непростий сезон: спочатку кваліфікація до чемпіонату світу, тоді Євро, тоді знову кваліфікація. Дуже багато випробувань на один сезон. Рік дуже важкий, але й дуже цікавий. Зрештою, дуже добре, що є такі турніри. Ми здобудемо серйозний досвід, якого нам дуже бракує", – сказав Забарний прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірна України сьогодні, 22 березня, розпочала перший збір у новому році. Вже завтра "синьо-жовті" о 16:00 вирушать у Париж на перший матч відбору до ЧС-2022 проти Франції.

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