"Здійснюйте свої мрії", – Роналду мотивує своїх фанатів на розкішній яхті

Виявляється, у форварда Ювентуса Кріштіану Роналду ще є нездійснені мрії.

Незважаючи на напружений графік Ювентуса, Кріштіану Роналду знаходить час для відпочинку.

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Цього разу 35-річний португалець вирушив на прогулянку зі своєю коханою Джорджиною Родрігес на розкішній яхті та не забув похизуватись світлиною. "Завжди здійснюйте свої мрії в особливій компанії!" – підписав фото Кріштіану.

Нагадаємо, після 33-х турів Серії А Ювентус лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на 6 очок.

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