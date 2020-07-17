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"Здійснюйте свої мрії", – Роналду мотивує своїх фанатів на розкішній яхті

17 липня 23:40 - Читать на русском
"Здійснюйте свої мрії", – Роналду мотивує своїх фанатів на розкішній яхті
Кріштіану Роналду з коханою / Фото Instagram

Виявляється, у форварда Ювентуса Кріштіану Роналду ще є нездійснені мрії.

Незважаючи на напружений графік Ювентуса, Кріштіану Роналду знаходить час для відпочинку.

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Цього разу 35-річний португалець вирушив на прогулянку зі своєю коханою Джорджиною Родрігес на розкішній яхті та не забув похизуватись світлиною. "Завжди здійснюйте свої мрії в особливій компанії!" – підписав фото Кріштіану.

Нагадаємо, після 33-х турів Серії А Ювентус лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на 6 очок.

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Теги
Джорджина Родрігес Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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