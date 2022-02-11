Ліга чемпіонів – це турнір, провести бодай один матч в якому мріє кожен футболіст планети. Декому вдавалося втілити мрію всього життя у дуже юному віці.

Час від часу на футбольному небосхилі з'являються зірки, сяйво яких помітне одразу. Цим талановитим гравцям вдається дуже швидко досягати висот, на підкорення яких багатьом не вистачає навіть цілої кар'єри.

Непереможні "дияволи": легендарна серія Манчестер Юнайтед

Матчі Ліги чемпіонів – одна з таких футбольних висот. Історія знає талантів, яким вдалося досягнути її вже у 16-річному віці. Такі моменти неможливо забути – вони назавжди вписуються у літопис.

Юрі Тілеманс, Андерлехт, дебют – 16 років і 161 день

Один з найбільших футбольних талантів Бельгії рано з'явився на радарах фахівців. Посприяла цьому і ставка Андерлехта на молодих виконавців – клуб планував в майбутньому серйозно поповнити свою казну. Вихід 16-річного Тілеманса у матчах чемпіонату швидко став звичним явищем – центральний півзахисник відповідав рівню та виправдовував роздані аванси.

У вересні 2013-го Юрі почув гімн Ліги чемпіонів – йому довірили місце у стартовому складі у матчі проти Олімпіакоса. На жаль, порадіти дебюту на повну не вдалося – грецький гранд розібрався з бельгійським опонентом з рахунком 3:0.

Ліга чемпіонів повертається! Поєдинки найкращих команд Європи та безкомпромісна боротьба раунду плей-офф вже незабаром захоплять увесь світ.



Насолоджуйся найкращими футбольними матчами із преміальною Żubrówka Czarna. Відчуй тріумфальний смак перемог та неповторних емоцій!



Особлива гра – особливі враження. Дізнайся більше про Żubrówka Czarna та коктейлі тут.

Ален Халіловіч, Динамо Загреб, дебют – 16 років і 129 днів

Хорватія ніколи не скаржилася на брак футбольних талантів. Одним з них був і Ален Халіловіч, якого називали "новим Мессі". Головний талант країни швидко виборов місце в загребському Динамо та змусив говорити про себе весь футбольний світ.

Щоправда, дебют проти ПСЖ тривалістю в 1 хвилину навряд чи назвеш яскравим спогадом. Можливо, він десь зіграв злий жарт із психологією юнака – після цього він мандрував великими клубами, серед яких були Барселона та Мілан, але проявити себе не зумів у жодному з них.

Раян Шеркі, Ліон, дебют – 16 років і 103 дні

Один з найбільш талановитих вихованців академії Ліона швидко спробував свої сили у дорослому футболі. Технічний та не по роках розумний півзахисник став блискучим діамантом, сяйво якого подобається усім футбольним шанувальникам.

На жаль, його дебют в ЛЧ теж не став святом перемоги – Ліон не зміг нічого протиставити Зеніту та зазнав поразки з рахунком 0:2. Втім, для Шеркі це дало ще більшу мотивацію, і зараз він є одним з найкращих молодих футболістів Європи.

Селестін Бабаяро, Андерлехт, дебют – 16 років та 87 днів

Нігерійський захисник приїхав підкорювати Європу у віці 15 років. Андерлехт став чудовим трампліном для його кар'єри – вже через рік талант спробував свої сили на рівні Ліги чемпіонів.

Цьому футболісту є про що згадати: вихід в основі на гру проти Стяуа наробив багато галасу, а дві жовті картки та вилучення вже на 37-й хвилині здійняли справжній фурор. Втім, це не завадило йому потім сяяти у футболці Челсі та Ньюкасла.

Юссуфа Мукоко, Борусія Дортмунд, дебют – 16 років і 18 днів

Про цього таланта футбольний світ знав ще задовго до того, як він потрапив у першу команду "джмелів". Кожен чув про фантастичного хлопця, який кладе голи пачками, виступаючи за старші команди.

Його поява на футбольному полі в матчі ЛЧ у віці 16 років ні для кого не стала сенсацією. Єдиний зі списку, хто спробував дебютну перемогу на смак – Борусія на виїзді здолала Зеніт з рахунком 2:1. Талант не став зупинятися і прогресує шаленими темпами, перетворюючись на справжню футбольну зірку.