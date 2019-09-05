"Здивований, що його дружина не була працевлаштована в Манчестер Юнайтед", – Кін жорстко розкритикував Фергюсона

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін звинуватив екс-наставника "червоних дияволів" сера Алекса Фергюсона в брехні.

"Я покидав офіс клубу в той день, не думаючи, що це кінець моєї кар'єри в Манчестер Юнайтед. Але якщо ви думаєте, що я збирався терпіти це, то мені все одно, хто був навпроти – Алекс Фергюсон чи Папа Римський... Я був готовий боротися за своє місце.

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Фергюсон вийшов потім і сказав, що завжди робив те, що було краще для Манчестер Юнайтед. Але це дурниця. Його син Даррен грав за клуб і став чемпіоном Англії, йому дуже пощастило. Його брат тривалий час був головним скаутом. Я здивований, що його дружина не була працевлаштована в клубі.

Пізніше Даррен тренував Престон і був звільнений. У нього в команді було кілька молодих гравців, взятих в оренду в Манчестер Юнайтед. Вгадайте, що сталося наступного дня? Їх забрали з Престона. Це краще для Манчестер Юнайтед? Вибачте", – цитує Кіна Off The Ball.

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