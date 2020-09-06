Збірна України змусила про себе говорити в Європі. Після вдалої кваліфікації на Євро-2020, де ми обігрували Португалію, на команду Андрія Шевченка звернули увагу. Відомий іспанський журналіст підготував розбір "синьо-жовтих".

Журналіст Cadena SER Бруно Алемані розсипався у компліментах Україні. Він зізнався, що команда та тренер, які його найбільше вразили у відборі до Євро-2020, – це Андрій Шевченко та наша національна збірна. Перед матчем проти Іспанії Бруно вирішив познайомити своїх земляків з базовими характеристиками "синьо-жовтих".

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"Шевченко – твердий прихильник найтехнічніших футболістів. Півзахист повністю укомплектований гравцями з лівою робочою ногою: Степаненко, Маліновський, Зінченко. Вони намагаються розігрувати з глибини. Атакувальна трійка не залучена у білд-ап команди, але здійснює тиск на оборону суперника", – пише Алемані.

На конкретному прикладі з матчу проти Швейцарії він описує трюк нашої збірної: "Україна виманює суперника в пресинг, а тріо форвардів зберігає високі позиції, відтягуючи задню лінію швейцарців. Як наслідок – виникає простір між лініями, куди вривається Маліновський і безперешкодно отримує пас".

Алемані звернув увагу й на організацію оборони команди Шевченка: "У захисті збірна України чергує високий пресинг і оборону середнім блоком у два ешелони – 4 захисники та 5 хавбеків, які перекривають лінії передач всередину блоку. Коли атака суперника просувається вище, Степаненко сідає на одну лінію із захисниками, стаючи фактично третім центрбеком".

Також іспанський журналіст пройшовся персоналіями: "Окрім Марлоса, Ярмоленка та Коноплянки, з нового покоління хотів би виділити фулбека Тимчика. Вінгер Циганков теж лякає, але йому зараз важко пробитися у стартовий склад. Матвієнко – брутальний лідер оборони. І ви знаєте, що я думаю про Маліновського – захоплення".

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На завершення Бруно виділив слабке місце в збірній України: "Головною проблемою команди я вважаю ідею Шевченка активно залучати Пятова у побудову атак. Вихід від власних воріт короткими передачами за участю цього голкіпера дуже ризикований. Те саме можна сказати про Шахтар Луїша Каштру. Подивимось, скільки часу знадобиться Луніну, щоб пробитися в основу".

El equipo (y entrenador) que más me sorprendió positivamente en la fase de classificación para la Euro fue la Ucrania de Shevchenko. Hoy se enfrentan a España (lo contaremos en @carrusel, claro). Breve hilo para explicar un poco más de un equipo con una identidad ya creada. pic.twitter.com/FKuFEMhMOi — Bruno Alemany (@brunoalemany) September 6, 2020

У коментарях один з вболівальників видав яскраву фразу: "Читаю вас і здається, ніби ми говоримо про Бразилію Пеле". На що журналіст заперечив: "Навпаки. Це ідеально сплетена команда. Вони два роки не програють".

Збірна України сьогодні, 6 вересня, зіграє другий поєдинок у Лізі націй. Матч Іспанія – Україна стартує о 21:45 за київським часом.