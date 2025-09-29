"Я перебуваю в періоді вивчення, який не дозволяє мені сказати, що мені більше подобався попередній формат чи цей. Це інше. Минулого року я грав у цьому форматі в Лізі Європи, і я вважаю за краще сказати, що він інноваційний.

У той же час, все нове здається дещо дивним в тому сенсі, що ти граєш лише один матч проти команди. Коли ти граєш тільки один матч, виникає розчарування: якщо граєш в гостях – хотів би вдома; якщо вдома – хотів би в гостях.

Або ж несправедливо, що в рейтингу серед стількох команд я перебуваю на певному місці, але не грав проти команди, яка йде вище за мене. Це трохи дивно. Але цікаво й те, що це дозволяє з самого початку зіграти проти суперників – в цьому випадку восьми різних суперників. Ми повинні адаптуватися", – цитує "особливого" A Bola.

Моурінью очолив Бенфіку після того, як клуб звільнив Бруну Лаже. Це сталося після поразки в першому матчі Ліги чемпіонів від Карабаха (2:3).

