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"Здавалося, що це неможливо", – Сімеоне емоційно прокоментував камбек проти Барселони і вихід у фінал Суперкубка Іспанії

00:55 267 Читать на русском
"Здавалося, що це неможливо", – Сімеоне емоційно прокоментував камбек проти Барселони і вихід у фінал Суперкубка Іспанії
Дієго Сімеоне / Reuters

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне оцінив виступ своїх підопічних у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони (3:2).

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Цей тріумф дуже багато означає для нас. Ми перемогли команду, яка є найкращою у світі за володінням м'ячем та грою в атаці.

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Після 75-ї хвилини ми показали кігті, у нас з'явилися віра і прагнення – це характеризує Атлетіко. Здавалося, що це неможливо, але у нас виникло відчуття – якщо ми зрівняємо рахунок, то зможемо і перемогти. Для цього треба грати як команда. Барселона – одна з найкращих команд у світі, поряд з Манчестер Сіті і Реалом вони на крок попереду інших. Але ми заслужили ці 15 хвилин кінцівки, цю радість і тепер зіграємо у фіналі.

Ми знали, що у нас є можливості боротися всі 90 хвилин. Наш другий гол звів нанівець зусилля суперника. Ми відчули їхнє розчарування. Важливими стали і вихід Льоренте та зміна позиції Корреа, які надали нам сили, подарували крила. У ці останні хвилини всі побачили, на що ми здатні", – наводить слова Сімеоне AS.

Нагадаємо, у фіналі Суперкубка Іспанії Атлетіко протистоятиме сусідам з Реала, гра відбудеться 12 січня.

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Суперкубок Іспанії Барселона - Атлетіко
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