"Здавалося, що це неможливо", – Сімеоне емоційно прокоментував камбек проти Барселони і вихід у фінал Суперкубка Іспанії

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне оцінив виступ своїх підопічних у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони (3:2).

"Цей тріумф дуже багато означає для нас. Ми перемогли команду, яка є найкращою у світі за володінням м'ячем та грою в атаці.

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Після 75-ї хвилини ми показали кігті, у нас з'явилися віра і прагнення – це характеризує Атлетіко. Здавалося, що це неможливо, але у нас виникло відчуття – якщо ми зрівняємо рахунок, то зможемо і перемогти. Для цього треба грати як команда. Барселона – одна з найкращих команд у світі, поряд з Манчестер Сіті і Реалом вони на крок попереду інших. Але ми заслужили ці 15 хвилин кінцівки, цю радість і тепер зіграємо у фіналі.

Ми знали, що у нас є можливості боротися всі 90 хвилин. Наш другий гол звів нанівець зусилля суперника. Ми відчули їхнє розчарування. Важливими стали і вихід Льоренте та зміна позиції Корреа, які надали нам сили, подарували крила. У ці останні хвилини всі побачили, на що ми здатні", – наводить слова Сімеоне AS.

Нагадаємо, у фіналі Суперкубка Іспанії Атлетіко протистоятиме сусідам з Реала, гра відбудеться 12 січня.

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