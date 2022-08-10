За іронією долі, 31-річний півзахисник може дебютувати за Омонію в матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Гента, з якого і перейшов у кіпрську команду на правах вільного агента.

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"Чому я обрав Омонію? Не можу сказати, що в мене було дуже багато варіантів. Це не так. Але з тих клубів, що запрошували, Омонія виявилася найбільш наполегливою. Важливо, що команда хоче вирішувати серйозні завдання, а також буде виступати в єврокубках.

Гент пропонував повернутися, але вже самої останньої миті. Тоді, коли всі питання з Омонією були майже вирішені. Мені здалося, що бельгійці розглядали мене як пожежний варіант. Кіпріоти, підкреслю, були наполегливіші. В Україну не кликали. Тільки на рівні розмов – не більше того.

В Омонії зустріли мене дуже добре. Хороша база, якісні тренувальні поля. Клуб тримає марку. Наразі вибираю будинок, в якому буде мешкати моя сім'я.

Доля розсудила таким чином, що за право виходу до Ліги Європи Омонія зіграє саме з моїм колишнім клубом. Участь в єврокубках, до речі, і стала одним з вирішальних факторів мого переходу, адже груповий раунд моїй нинішній команді вже гарантовано. Сподіваюся, це буде Ліга Європи. Якщо не пощастить, то Омонія потрапить до Ліги конференцій", – цитує Безуса Команда №1.

Останні 3,5 роки українець захищав кольори Гента, у складі якого виграв Кубок Бельгії, зіграв 118 поєдинків та забив 17 голів. Контракт Романа з Омонією розрахований на 2 роки з опцією продовження ще на сезон.

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