Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами після перемоги над Хамруном (3:0) у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

– Старт сьогоднішнього поєдинку був інтенсивнішим за перший матч, чи означає це, що команда додаватиме у плані фізики та зіграності з кожним матчем?

– Вітаю усіх уболівальників з перемогою. Дійсно, з урахуванням результату першого матчу й того, що ми входимо в дуже насичений графік, провели певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим футболістам, подивилися на зв’язки та інші поєднання.

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Безумовно, першим таймом я був задоволений, а у другому ми трохи збавили оберти. Власне, на початку другого тайму мені здалося, що команда не вийшла з роздягальні. Тож цим відрізком я залишився не задоволений. Та й взагалі ми домовлялися якраз про те, щоб не пригальмовувати та далі працювати у тому ж режимі, що й у першому таймі, але нам це не вдалося. Будемо розбиратися, чому так сталося.

Найголовніше – що ми вирішили перше завдання і йдемо далі.

– Якого суперника хотіли б отримати у наступній стадії кваліфікації Ліги чемпіонів – Маккабі чи Пафос?

– Не ставив собі такого питання. З будь-яким суперником у наступному раунді грати буде складніше. Завтра ми обов’язково подивимося матч-відповідь, який відбудеться між цими командами, та будемо готуватися до наступної гри, пильніше розглядаючи нашого майбутнього суперника.

– Динамо вже точно потрапить до основного етапу якогось єврокубка. Чи плануєте на етапі Ліги теж грати у Любліні, чи оберете інший стадіон?

– Давайте не будемо заглядати далеко уперед, але, наскільки я знаю, ми вже не змінюватимемо цю локацію, і матчі групового етапу гратимемо саме тут. Нам достатньо переїздів та інших логістичних моментів, пов’язаних з тим, що ми граємо не на домашньому стадіоні, а на виїзді, – цитує Шовковського прес-служба Динамо.

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