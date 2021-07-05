"Враження від перших суперників на зборах? Це були два хороших матчі, але оскільки ми лише нещодавно зібралися, було не так багато часу для підготовки. Як для цього етапу – ми зіграли доволі непогано, намагалися виконувати установки тренера, виконали певну бігову роботу. Так, дві нічиї, але нічого страшного, надалі будемо намагатися поліпшувати результати.

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Збори – це завжди важкі навантаження. Але намагаємося виконувати всю пропоновану роботу, щоб додавати з кожним днем. Луческу має величезний життєвий досвід, який і передає нам, вчить, розповідає, пояснює. Зараз у нас багато молодих гравців, які це все вбирають у себе.

Містер – дуже досвідчений фахівець і чудово знає, яке заняття пропонувати в той чи інший період підготовки. Це збори, важка робота. Потрібно працювати, щоб підійти до початку чемпіонату в хорошій формі та знову боротися за чемпіонство", – цитує Сідклея офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже сьогодні, 5 липня, Динамо проведе свій третій спаринг на зборах. Суперником киян буде Дівонн – представник регіональної ліги Франції. Початок зустрічі о 19:00.

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