"Збори в Динамо – це завжди важко": Сідклей – про вимоги Луческу і перші спаринги киян
Бразильський захисник Динамо Сідклей розповів про підготовку до нового сезону.
"Враження від перших суперників на зборах? Це були два хороших матчі, але оскільки ми лише нещодавно зібралися, було не так багато часу для підготовки. Як для цього етапу – ми зіграли доволі непогано, намагалися виконувати установки тренера, виконали певну бігову роботу. Так, дві нічиї, але нічого страшного, надалі будемо намагатися поліпшувати результати.
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Збори – це завжди важкі навантаження. Але намагаємося виконувати всю пропоновану роботу, щоб додавати з кожним днем. Луческу має величезний життєвий досвід, який і передає нам, вчить, розповідає, пояснює. Зараз у нас багато молодих гравців, які це все вбирають у себе.
Містер – дуже досвідчений фахівець і чудово знає, яке заняття пропонувати в той чи інший період підготовки. Це збори, важка робота. Потрібно працювати, щоб підійти до початку чемпіонату в хорошій формі та знову боротися за чемпіонство", – цитує Сідклея офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, вже сьогодні, 5 липня, Динамо проведе свій третій спаринг на зборах. Суперником киян буде Дівонн – представник регіональної ліги Франції. Початок зустрічі о 19:00.
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