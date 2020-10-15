Ювентус відзвітував про серйозні фінансові втрати за підсумками сезону 2019/20.

За рік бюджет туринців "схуд" на 89,7 млн євро, інформує офіційний сайт клубу.

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У сезоні 2018/19 дефіцит Ювентуса був значно скромнішим – 39,9 млн. Дався взнаки ранній виліт з Ліги чемпіонів та коронавірусна криза, яка вдарила по всіх клубах. Акціонери "Старої синьори" пожертвували своїми преміями, щоб покрити збитки.

Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги чемпіонів Ювентус потрапив до групи з Динамо, Барселоною та Ференцварошем. Свій шлях туринці розпочнуть гостьовим поєдинком у Києві.

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