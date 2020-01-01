Збитки Челсі в сезоні-2018/19 склали майже 100 млн фунтів стерлінгів

Навіть грамотно вибудувана маркетингова стратегія не завжди дозволяє футбольним клубам отримувати надприбутки від своєї діяльності.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті оприлюднив фінансовий звіт за підсумками сезону-2018/19. Доходи клубу до 30 червня 2019 року склали 446,7 мільйона фунтів (що на 3,3 млн фунтів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

Абрахам відмовляється продовжувати контракт з Челсі через свої захмарні фінансові апетити

Однак загалом, Челсі після двох поспіль прибуткових років зафіксував збитки у розмірі 96,6 млн фунтів. В основному, це пов’язано з витратами на трансфери і зміну тренерського штабу, а також через неучасть клубу у Лізі чемпіонів 2018/19. При цьому Челсі відповідає критерію беззбитковості і не виходить за рамки фінансового фейр-плей.

Челсі веде з Вілліаном переговори щодо нового контракту

Доходи "пенсіонерів" від комерційної діяльності зросли на 14,5 млн фунтів після підписання партнерських угод з Hyundai, Vitality Health, MSC Cruises, Unilever, Beats by Dre і Millennium & Copthorne Hotels, а також завдяки збільшенню доходів від продажу продукції в інтернеті. Однак, значних збитків клуб зазнав від участі у Лізі Європи замість Ліги чемпіонів – доходи від телетрансляцій зменшились на 3,9 млн фунтів, а можливі заробітки у день самого матчу на 7,3 млн фунтів. Не допомогла у цьому навіть перемога "синіх" у Лізі Європи.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?