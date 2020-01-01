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Збитки Челсі в сезоні-2018/19 склали майже 100 млн фунтів стерлінгів

17:15 320 Читать на русском
Збитки Челсі в сезоні-2018/19 склали майже 100 млн фунтів стерлінгів
Челсі / Premierleague.com

Навіть грамотно вибудувана маркетингова стратегія не завжди дозволяє футбольним клубам отримувати надприбутки від своєї діяльності.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті оприлюднив фінансовий звіт за підсумками сезону-2018/19. Доходи клубу до 30 червня 2019 року склали 446,7 мільйона фунтів (що на 3,3 млн фунтів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

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Однак загалом, Челсі після двох поспіль прибуткових років зафіксував збитки у розмірі 96,6 млн фунтів. В основному, це пов’язано з витратами на трансфери і зміну тренерського штабу, а також через неучасть клубу у Лізі чемпіонів 2018/19. При цьому Челсі відповідає критерію беззбитковості і не виходить за рамки фінансового фейр-плей.

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Доходи "пенсіонерів" від комерційної діяльності зросли на 14,5 млн фунтів після підписання партнерських угод з Hyundai, Vitality Health, MSC Cruises, Unilever, Beats by Dre і Millennium & Copthorne Hotels, а також завдяки збільшенню доходів від продажу продукції в інтернеті. Однак, значних збитків клуб зазнав від участі у Лізі Європи замість Ліги чемпіонів – доходи від телетрансляцій зменшились на 3,9 млн фунтів, а можливі заробітки у день самого матчу на 7,3 млн фунтів. Не допомогла у цьому навіть перемога "синіх" у Лізі Європи.

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Англія футбольні фінанси
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