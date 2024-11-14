Мексика має зіграти на виїзді проти Гондурасу у плей-офф Ліги націй КОНКАКАФ 16 листопада. У соцмережах з'явилося відео, на якому показана допотопна роздягальня, де мали розташовуватися гості.

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На відео обшарпані, брудні стіни та підлога, старе обладнання. В душовій видніється пліснява і не скрізь є крани, а плитка ось-ось відпаде. Жіночий голос наголошує, що це приміщення стадіону Франциско Морацан, де відбудеться матч.

Журналіст Оскар Фунес у своїх соцмережах заявив, що відео неправдиве і сподівається, що його опубліковували не задля того, щоб завдати шкоди іміджу Гондурасу. На світлинах роздягальня виглядає чистою та сучасною.

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