– Хороша команда у бельгійців, але коли вони всі грають. А то деколи трапляється, що то один футболіст захворів, то другий, то травми… Тож тепер через чотири місяці на збірну України чекатиме чергове випробування. Що ж, поживемо – побачимо. Слава Богу, що наші хлопці вийшли у плей-офф і все завершилося для національної команди нормально. Я читаю новини і бачу, що критики збірної вже немає. Це добре.

Україна офіційно отримала суперника в плей-офф Ліги націй

– У більшості людей, хто цікавиться футболом, збірна Бельгії передусім асоціюється із Кевіном Де Брюйне та Ромелу Лукаку. А кого ще виокремили б Ви?

– У складі бельгійців є чимало вправних гравців, які виступають у провідних чемпіонатах Європи – Іспанії, Німеччини, Італії, Франції. Та найбільше їх в англійській Прем’єр-лізі. Крім того ж Де Брюйне, у Манчестер Сіті грає Доку, в інших клубах – Троссар, Кастань, Онана.

– Як оцінюєте шанси України у плей-офф Ліги націй?

– А що шанси? Подивимось, як воно буде. Але те, що із усіх чотирьох можливих суперників випав нам найміцніший – це факт. Могли б бути шотландці чи мадяри, або ж серби. Хоча збірна Сербії теж є непоганою командою, у складі якої зібрані футболісти, що грають за кордоном. Що ж, будемо тепер чекати весни і спостерігати, що буде і як буде. У другій половині березня у нас якраз набиратиме хід весняна частина чемпіонату, тож збірники, які грають в українських клубах, на момент зустрічей із бельгійцями вже матимуть ігрову практику. Повторюсь: Бельгія – хороша команда. Якщо програємо – що ж поробиш, нічого страшного у цьому не бачу. Хоча б тому, що не вилетимо із групи В. Тож вболіватимемо за Україну, – сказав Сабо у коментарі Sport.ua.

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