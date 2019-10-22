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Збірна Сербії покарана УЄФА за поведінку вболівальників на матчі з Португалією

09:18 568 Читать на русском
Збірна Сербії покарана УЄФА за поведінку вболівальників на матчі з Португалією
Запальна битва Сербії та Португалії / Getty Images

Збірна Сербії проведе домашній матч відбору до Євро-2020 проти Люксембургу без глядачів.

УЄФА покарав національну команду Сербії за поведінку вболівальників на вересневому матчі проти Португалії (2:4). Тоді на адресу гравців піренейської команди з трибун лунали расистські образи, а також вболівальники активно використовували піротехніку. Крім того, футбольний союз Сербії повинен заплатити штраф – 33 тисячі євро.

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УЄФА контролюватиме ситуацію на домашніх матчах збірної Сербії протягом декількох найближчих років. У разі повторного порушення трибуни знову будуть закриті, інформує офіційний сайт організації.

Нагадаємо, збірна Сербії посідає третє місце в групі В відбіркового турніру Євро-2020, відстаючи від Португалії на одне очко. Обом командам залишилось зіграти по два матчі.

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