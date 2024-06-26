Олег Ящук заявив про себе в 17-річному віці. Граючи за тернопільську Ниву, він зробив хет-трик в гостьовому матчі проти донецького Шахтаря (4:2). Вже за рік одягнув футболку Андерлехта, пограв у Бельгії більше 15 років і, звісно, йому не байдужа місцева збірна. Втім, 26 червня він вболіватиме за Україну. Що потрібно нашій команді для успіху в грі з одним із фаворитів Євро-2024 Олег Ящук розповів Футбол 24.

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– Пане Олеже, збірна Бельгії завжди була міцним горішком. Але останні років 8-10 вона взагалі перебуває в компанії провідних збірних світу – Бразилії, Франції, Аргентини. У чому її феномен?

– Гадаю, зараз ця команда дещо слабша за ту, що була кілька років тому і яка стала призером чемпіонату світу. Та збірна, де у воротах грав Куртуа, в захисті – Компані й Алдервейрелд, в середній ланці – Еден Азар, мала більше шансів перемогти на такому турнірі, як чемпіонат Європи. У команди нинішнього скликання також є фігури, які визначають гру команди. Це – Кевін де Брюйне, Юрі Тілеманс, Ромелу Лукаку. Вони в збірній уже давно, разом з Жеремі Доку створюють потужний кулак попереду, проте на конкретний трофей бельгійцям наразі буде складно зазіхнути.

– У чому різниця між збірними цих різних скликань?

– Атакувальна міць залишилася такою ж потужною. Гру веде де Брюйне, команда створює багато моментів для взяття воріт. З реалізацією є певні проблеми, і словаки з румунами, не зважаючи на різний підсумковий рахунок в матчах з бельгійцями, мають дякувати долі, що в їхні ворота влітало не все, що мало. Різниця між збірною 7-8-річної давнини і нинішньою полягає в рівні захисної ланки. Наразі бельгійська збірна не може похвалитися супернадійною грою в обороні.

– Отже не все так погано для української команди. Прогалинами в захисті наші футболісти напевно спробують скористатися.

– Іншого виходу немає. У футболі не завжди спрацьовує логіка. На Євро команди борються до останніх секунд і отримують винагороду. Угорщина в матчі з Шотландією й Італія в грі проти Хорватії рятували матчі перед фінальним свистком. Щоб подібне трапилося й 26 червня, збірна України має показати найкращу гру, все, на що здатна. Сподіватимемося, нам пощастить.

– Як у країні розміром з Київську область може бути така потужна національна команда?

– Пригадую, коли ми ще грали за збірну на молодіжному рівні, казали, як збірну такої маленької країни можна не обігрувати. Тоді в бельгійському футболі після гучних успіхів у 80-х роках минулого століття спостерігався певний занепад, але вони швидко зрозуміли, що треба робити. Клуби зробили ставку на виховання власних футболістів. Це було років 15 тому. Переорієнтація на створення умов для розвитку власної молоді дала швидкий результат. Це зараз збірна Бельгії третя в рейтингу ФІФА, але ж була й першою, хоча чемпіонат світу не вигравала.

– З іншого боку, бельгійські клуби не вражають результатами на міжнародній арені, хоча чемпіонат доволі сильний.

– Бо найкращих запрошують більш заможні європейські клуби. У чемпіонаті Бельгії, погоджуся, висока конкуренція, проте його рівень не такий, як у провідних європейських лігах. Можливо, Брюгге стоїть окремо – в чемпіонаті часто перемагає, грає в Лізі чемпіонів. Втім, збірна складається переважно з футболістів, які грають в англійській Прем’єр-лізі, Серії А, німецькій Бундеслізі. Є два захисники з Андерлехта, але ця команда останні роки перебуває в пошуку стабільності.

– Через Лігу Жупіле пройшло чимало українських футболістів. Сидорчук зараз там грає, раніше місцеві клуби представляли Маліновський, Яремчук, Михайліченко. Їхній досвід виступів в бельгійських командах може стати нам в пригоді?

– Не думаю, що це допоможе. Надія на те, що бельгійцям не буде фартити. А наша команда проведе найкращий свій матч. Хлопцям належить максимально викластися на полі. Треба виправляти помилки, які наробили в грі з Румунією. Не така страшна поразка – це футбол, будь-що може трапитися, але поступатися 0:3 – то забагато. Тепер змушені рахувати різницю забитих і пропущених м’ячів, і вона не на нашу користь. Добре, що матч зі Словаччиною змогли перевернути. Відчувалося на початку матчу, що футболісти трохи "перегоріли". Хвилювалися й думали, як ще й у другій зустрічі не поступитися. А коли залишилося 45 хвилин і стало зрозуміло, що або сьогодні перемагаємо, або ніколи, то змогли знайти можливості зіграти так, як від них вимагалося. Так завжди: коли робиш все для досягнення цілі, то в деяких моментах обов’язково пощастить.

– Крім України, яка ще збірна вам небайдужа на Євро?

– Збірна Бельгії. Якщо вона не виграє 26-го, то тут її рознесуть до пня. Звичайно, вболіватиму за українців і сподіваюся на краще.

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