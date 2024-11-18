Росіяни все ще вірять, що збірна Росії має мінімальний шанс на своє включення у відбіркову групу до старту кваліфікації ЧС-2026.

Збірну Росії з футболу не буде допущено до участі в жеребкуванні відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року. Про це інформує пропагандистський державний канал Росії Матч ТВ. Причинами такого рішення ФІФА вказуються "питання безпеки".

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Водночас одне з джерел зазначило, що зберігається мінімальний шанс на допуск збірної Росії до відбору в європейській зоні: "Навіть якщо збірна не пройде жеребкування, залишається мінімальний шанс на зарахування команди до відбіркової групи до старту кваліфікації. Але розраховувати на такий розвиток подій не варто".

Чемпіонат світу 2026 пройде в США, Канаді та Мексиці. Від Європи на турнірі виступлять 16 збірних. Жеребкування відбудеться 13 грудня в Цюріху (Швейцарія).

ФІФА та УЄФА 2022 року на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі в турнірах під своєю егідою через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу 2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 і два розіграші Ліги націй.

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