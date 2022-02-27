Збірна Росії також повинна відповідати за жахливі дії свого президента Путіна.

Футбольні Асоціації Польщі, Швеції та Чехії чекають від ФІФА виключення команди країни-окупанта, інформує Przeglad Sportowy.

"Нема чого з бандитами грати", – Польща відмовилась виходити на поле з Росією у відборі до ЧС-2022

Ці збірні вже відмовились грати проти Росії в рамках плей-офф відбору ЧС-2022. У вівторок або середу міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук зустрінеться в Цюриху з Джанні Інфантіно. Переговори повинні підштовхнути президента ФІФА до жорсткого рішення щодо Росії. Це буде непросто, адже Інфантіно має дружні стосунки з Путіним і явно не горить бажанням втрачати джерело прибутків.

Нагадаємо, півфінали та фінал європейського плей-офф відбору ЧС заплановані на кінець березня. Росіяни мали приймати Польщу, а в паралельній зустрічі Чехія гостювати у шведів.

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