Кейруш підписав контракт до 2026 року, інформує офіційний сайт Федерації футболу Катару. Завданням португальського фахівця стане виведення катарської збірної на ЧС-2026.

Зідан відмовив одразу 5 збірним – відомо, який клуб хоче очолити француз

Колишнім тренером збірної Катару був іспанець Фелікс Санчес. На домашньому ЧС-2022 національна команда програла всі три матчі групового етапу і не вирішила задачу щодо виходу в плей-офф.

Раніше Кейруш працював головним тренером у Реалі, збірних Португалії, Ірану, Колумбії, Єгипту та Катару. Також португалець двічі працював асистентом сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.