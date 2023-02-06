Збірну Катару очолив екс-тренер Реала і Манчестер Юнайтед
20:37 - Читать на русском
Карлуша Кейруша офіційно призначено на посаду головного тренера збірної Катару.
Кейруш підписав контракт до 2026 року, інформує офіційний сайт Федерації футболу Катару. Завданням португальського фахівця стане виведення катарської збірної на ЧС-2026.
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Колишнім тренером збірної Катару був іспанець Фелікс Санчес. На домашньому ЧС-2022 національна команда програла всі три матчі групового етапу і не вирішила задачу щодо виходу в плей-офф.
Раніше Кейруш працював головним тренером у Реалі, збірних Португалії, Ірану, Колумбії, Єгипту та Катару. Також португалець двічі працював асистентом сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.
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