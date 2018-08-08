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Збірну Ісландії очолив Ерік Хамрен

18:27 201 Читать на русском
Збірну Ісландії очолив Ерік Хамрен
Ерік Хамрен / Фото: соцмережі

Ерік Хамрен, який відомий по роботі зі збірною Швеції, працюватиме зі збірною Ісландії.

61-річний тренер Ерік Хамрен очолив збірну Ісландії, повідомляє Федерація футболу цієї країни.

Контракт з новим спеціалістом розрахований на 2 роки.

Хеймір Хадльгрімссон повідомив про свою відставку після ЧС-2018.

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Теги
Світ Ісландія Ісландія Ерік Хамрен Ерік Хамрен
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