Бразильський коментатор Гальвано Буено оприлюднив листа, у якому CBF (місцева конфедерація футболу) нібито погоджується зіграти спаринг проти Росії у 2025 році. Ця новина викликала гнівну реакцію колишніх гравців "селесао".

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Вальтер Касагранде, екс-форвард збірної Бразилії: "Війна триває вже три роки, всі це знають. Росії тимчасово заборонили брати участь у командних видах спорту. Жодна збірна не гратиме проти Росії, вони навіть не можуть поїхати туди... Це абсурдна проблема безпеки, неповага до мирних жителів, на яких нападають і яких вбивають. Це неповага навіть до гравців збірної Бразилії".

Рікардо Роша, колишній захисник збірної Бразилії, переможець ЧС-1994: "Чи відпустять їх клуби? Ви можете уявити, що Реал Мадрид відпустить одного зі своїх гравців до Росії? Барселона, Фламенго, чи відпустять ці клуби своїх гравців?".

На щастя, директор CBF з комунікацій Фабіо Сейшас розчарував "болотні ЗМІ" в коментарі: "Між футбольними федераціями Бразилії та Росії немає жодної домовленості щодо проведення товариського матчу між національними збірними. Ми можемо гарантувати, що цього року не буде гри між Бразилією та Росією. Наступного теж".

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