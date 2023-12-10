"Із жеребом нам поталанило. Ми уникнемо протистоянь з такими грандами, як Іспанія, Німеччина, Італія чи Нідерланди. Водночас жодного суперника не варто недооцінювати. Тим паче, що на Євро не буде слабкої команди.

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Щодо збірної Бельгії... Ця команда дуже потужно пройшла відбірковий цикл, набравши 20 із 24 можливих очок у групі з Австрією, Швецією, Азербайджаном та Естонією. У кожній ланці цієї команди є потужні виконавці. Але ж не забуваймо, що бельгійцям роками роблять великі аванси, а ця збірна нічого не виграє. Тож нам до снаги і її обіграти. Зрештою, було б чудово, якби українці ще до гри з командою Бельгії вирішили долю путівки в 1/8 фіналу", – цитує Кардаша Expres Online.

Нагадаємо, збірна України у стикових матчах за вихід на Євро-2024 зіграє з Боснією і Герцеговиною. У разі успіху "синьо-жовті" у фіналі плей-офф зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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