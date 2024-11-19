"Футбол 24" проаналізував, як можуть розвинутись події в матчі 6-го туру Ліги націй між Албанією та Україною та як "синьо-жовтим" досягнути необхідної перемоги.

Доля збірної України в цьогорічному розіграші Ліги націй під великим питанням – наразі підопічні Реброва останні в групі 1 з 5 очками в активі. Аби претендувати хоча б на збереження прописки в дивізіоні B, необхідно відірватись від останнього місця, а для цього – перемогти Албанію.

Головною проблемою для України буде необхідність грати "першим номером", з чим останнім часом "синьо-жовті" мають чимало проблем. Що ж до змін у стартовому складі, то замість Миколи Шапаренка можна спробувати випустити Олександра Зінченка або Єгора Ярмолюка в зону правого інсайда – хавбек Динамо був непереконливим у попередній грі проти Грузії. А Роман Яремчук може принести більше користі в основі, аніж Артем Довбик. Про все це і не тільки дивіться в новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".