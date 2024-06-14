"Покоління минають, але Україна залишається вірною стилю, успадкованому від легендарного Лобановського: грі, що поєднує енергію, швидкість та переходи.

Збірна України отримає особливий захист на Євро-2024

З моменту приходу Реброва (1 поразка в 10 матчах) команда набула стабільності і здатності до хорошої послідовності гри, навіть якщо їй бракує контролю та гарантій у захисті, попри вибух Луніна в Реалі.

Збірна України – це суміш молодих перспективних гравців (Мудрик, від якого всі ще чекають прогресу, Забарний та Конопля) та досвідчених футболістів (Степаненко, Ярмоленко, Маліновський). Але їй не вистачає хорошого бомбардира.

На папері Україна не виглядає достатньо оснащеною для того, щоб претендувати на щось особливе, але стан, в якому вони перебувають через війну з Росією, відкриває перед "синьо-жовтими" нові горизонти", – йдеться у статті L'Equipe.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України в рамках групового етапу зіграє з Румунією, Словаччиною т Бельгією.

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