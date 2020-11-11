"Думаю, що в цій грі Шевченко, а він тренер з мізками, побереже футболістів, на яких випало велике навантаження у чемпіонатах і Лізі чемпіонів. У нас є легіонери, які мало виступають в клубах, тому доцільніше їх зараз випустити.

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Польща – серйозна команда. Утім, українцям до снаги "прибити" такого суперника. Україна – незручний опонент для поляків. Так, були в нас поразки, проте це виняток з правила. Бачу команду Шевченка незначним фаворитом.

Зінченко, Маліновський і Ярмоленко рідко грали повні матчі останнім часом. Не можна сказати, що вони були так завантажені, як, наприклад, Циганков. До того ж повертаються до форми гравці Шахтаря, які перехворіли коронавірусом. На вістрі діятиме Яремчук. Отож команда буде непогана. Гадаю, що Шевченко має "матеріал", з яким можна успішно попрацювати проти Польщі", – цитує Заховайла РБ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 листопада, національна команда України проведе спаринг з поляками, який стане підготовчим до Ліги націй. Початок о 21:45.

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