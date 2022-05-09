– Валерію Сергійовичу, шанси у протистоянні Шотландії та України відразу після жеребкування і зараз відрізняються?

– Думаю так. Коли було жеребкування, ми всі розуміли, що команди у нас готуються у звичному режимі, і до 24 березня, коли мав відбутися цей матч, усі були б на піку, я вже не говорю про легіонерів, які, по суті, всю зиму грали. Зараз, як бачимо, ситуація трохи інша...

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– У якій формі, на вашу думку, збірки Динамо та Шахтаря, якщо судити з їхніх матчів у благодійному турне?

– Мені здається, що зараз футболісти Динамо фізично готові краще, вони виглядають більш мобільно. Хоча і гравці Шахтаря зіграли достатню кількість спарингів, тому я впевнений, що "гірники" до матчу проти шотландців будуть готові. Часу для цього достатньо.

– Ваші враження від останніх виступів кандидатів у національну команду у зарубіжних чемпіонатах?

– Віталій Миколенко на ходу, бо він практично завжди у складі Евертона. Олександр Зінченко, на мій погляд, теж у добрій формі, але, на жаль, не завжди йому довіряють місце у складі. Руслан Маліновський грає незвично мало, але, враховуючи навантаження Гасперіні, вважаю, що Маліновський виглядатиме чудово. Але знову ж для кожного легіонера, який працює в збірній, часу, щоб набрати свої найкращі кондиції, достатньо.

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Тут дуже важливий психологічний момент, адже Олександр Петраков кожного з футболістів запитав, кому скільки потрібно вихідних, але всі виявили бажання працювати. Отже, всі розуміють, що майбутній матч із шотландцями стоїть найвище. Упевнений, що у футболістів збірної проблем із мотивацією на цей поєдинок не буде. На першому місці у Глазго буде результат, і це всі мають розуміти. Нині не до красивого футболу.

– Травневі спаринги, чотири чи п'ять офіційних матчів у першій половині червня… Чи вистачить фізичної готовності підопічним Олександра Петракова?

– Є ж ротація. У збірній не 11 людей. Тому, вважаю, що із цим проблем виникнути не повинно. На мою думку, тренерському штабу національної команди найскладніше буде під час тренувального процесу. Буде дилема – або почати награвати стартовий склад на офіційні поєдинки, або надати можливість пограти всім кандидатам. Це все – прерогатива Олександра Петракова, – резюмував Кривенцов у коментарі Команда№1.

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