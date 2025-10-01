Талгат Байсуфінов був затверджений на посаді тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера національної збірної Казахстана.

Талгат Байсуфінов керуватиме командою в матчах відбіркового циклу ЧС-2026 проти Ліхтенштейну (10 жовтня) і Північної Македонії (13 жовтня), інформує KFF.kz.

Тренер збірної після 0:6 в європейському відборі ЧС-2026 подав у відставку прямо під час прес-конференції

Байсуфінов вже двічі очолював національну збірну Казахстану в 2016-2017 і 2020-2022 роках. На даний момент він є наставником тренерів (ментором) збірної Казахстана U-21.

Крім того, повідомляється, що КФФ продовжує активні переговори з потенційними наставниками збірної, вони вже вийшли на фінішну пряму. У списку три кандидати, всі вони – іноземці.

