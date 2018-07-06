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Збірна Уругваю жодного разу після ЧС-1966 не перемагала на чемпіонатах світу, коли пропускала першою

18:15 29 Читать на русском
Збірна Уругваю жодного разу після ЧС-1966 не перемагала на чемпіонатах світу, коли пропускала першою
Уругвай – Франція / фото із соцмереж

Підопічним Оскара Табареса буде важко відігратися в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018. Принаймні про це свідчить статистика.

Уругвай не виграв жодного поєдинку з 16-ти останніх, в яких пропускав першим на чемпіонатах світу, повідомляє Opta Sports.

Уругвай – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Після ЧС-1966 латиноамериканці лише 3 матчі зуміли звести до нічиєї, а в 13-ти зустрічах зазнали поразки. Цікаво, що останньою командою, яку уругвайці змогли переграти після того, як пропустили першими, була збірна Франції. Сталося це на ЧС-1966 в Англії.

Зараз у поєдинку Уругвай – Франція триває другий тайм. Рахунок – 0:1. Єдиний м'яч забив оборонець "триколірних" Рафаель Варан.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай

live -341'
0 : 2
Франція
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Франція Франція ЧС 2018 Уругвай - Франція Уругвай Уругвай
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