Збірна Уругваю жодного разу після ЧС-1966 не перемагала на чемпіонатах світу, коли пропускала першою

Підопічним Оскара Табареса буде важко відігратися в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018. Принаймні про це свідчить статистика.

Уругвай не виграв жодного поєдинку з 16-ти останніх, в яких пропускав першим на чемпіонатах світу, повідомляє Opta Sports.

Уругвай – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Після ЧС-1966 латиноамериканці лише 3 матчі зуміли звести до нічиєї, а в 13-ти зустрічах зазнали поразки. Цікаво, що останньою командою, яку уругвайці змогли переграти після того, як пропустили першими, була збірна Франції. Сталося це на ЧС-1966 в Англії.

Зараз у поєдинку Уругвай – Франція триває другий тайм. Рахунок – 0:1. Єдиний м'яч забив оборонець "триколірних" Рафаель Варан.