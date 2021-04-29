Вже 13 червня "синьо-жовті" зіграють на чемпіонаті Європи свій перший матч проти Нідерландів. Перед стартом турніру на українців чекає збір і кілька товариських поєдинків.

Як відомо, останній тур чемпіонату України відбудеться 9 травня, завдяки чому "синьо-жовті" зможуть раніше приступити до підготовки до континентальної першості. Як наслідок, першими до табору національної команди прибудуть гравці українських клубів, за винятком Динамо і Зорі, які 13 травня зіграють у фіналі Кубка України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До них можуть доєднатись українські легіонери Ференцвароша Ігор Харатін і Олександр Зубков, оскільки останній тур чемпіонату Угорщини пройде 8 травня. Українці з чемпіонатів Бельгії, Італії, Іспанії та Англії приєднаються до збірної не раніше 24 травня. Ще пізніше можуть приїхати Андрій Лунін з Реала і Олександр Зінченко з Манчестер Сіті, оскільки їхні команди можуть зіграти у фіналі Ліги чемпіонів 29 травня.

Нагадаємо, Україна перед стартом на Євро проведе три товариські матчі: 23 травня з Бахрейном, 3 червня з Північною Ірландією та 7 червня з Кіпром.

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