"Синьо-жовті" продовжили переможну ходу на шляху до чемпіонату Європи, розтрощивши одноліток з Мальти (10:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Євро-2025, група В2, перший раунд відбору, 2-й тур

Україна WU-17 – Мальта WU-17 – 10:0

Голи: Купцова, 6, Іванченко, 28, Леспух, 30, 32, Колодій, 43, 45, Савкіна, 53, 64, Коновалова, 66, Гладун, 90+1

Збірна України U-17 з двома дублями розтрощила Молдову у стартовому матчі відбору на жіноче Євро-2025

Дівоча збірна України зіграла свій другий матч у боротьбі за вихід на Євро-2025. Черговим опонентом наших дівчат у лізі В стала Мальта. У першій грі "синьо-жовті" розім'ялись на Молдові, відвантаживши у ворота суперниць п'ять сухих голів. У поєдинку з мальтійками українки пішли ще далі, змусивши голкіперку витягати м'яч з сітки аж 10 (!!!) разів.

Цікаво, що у нашій команді одразу три футболістки відзначились дублями: нападниця Миная Каріна Леспух, форвард Кривбаса Дарія Колодії та півзахисниця Ладомира Вікторія Савкіна.

Після 2-х турів Україна впевнено очолює групу В2, набравши 6 очок. Різниця забитих і пропущених голів – 15:0. Наші суперниці – Румунія та Молдова – свій поєдинок проведуть пізніше.

У вівторок, 19 листопада, Україна зіграє завершальний матч з Румунією. Початок зустрічі о 15:30.

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