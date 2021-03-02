Поєдинок Рух – Десна відбудеться не 6 березня, а 8-го, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Газон Арени Львів також вирішили не турбувати.

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Зміни спричинені підготовкою до матчів збірної України. Команда Шевченка прийматиме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31-го) саме у Львові, тому полю дадуть повноцінно відпочити кілька тижнів. Пізніше оголосять стадіон, на якому Рух зіграє з Десною.

Додамо, що збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу 24 березня гостьовим матчем проти французів.

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