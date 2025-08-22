Змінилося місце проведення поєдинку четвертого туру відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 між Україною та Азербайджаном.

Матч відбудеться в Кракові на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Місткість арени становить 15 016 глядачів.

Додамо, що арена в Кракові вміщує 15016 глядачів. Раніше місцем проведення матчу Україна – Азербайджан було вказано стадіон Тарчинський Арена у Вроцлаві. Домашня гра відбору проти Франції відбудеться саме у цьому місті.

Нагадаємо, що Україна проведе номінально домашній поєдинок проти Азербайджану 13 жовтня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

