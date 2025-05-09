Молодіжна збірна України розпочала підготовку до фінальної частини Євро-2025 U-21, яка відбудеться в червні у Словаччині.

Молодіжна збірна України проведе товариський матч проти Іспанії перед стартом фінальної частини Євро-2025 (U-21), повідомляє прес-служба УАФ.

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Поєдинок відбудеться 6 червня в Алькорконі на стадіоні Санто Домінго. Час початку матчу буде оголошено згодом.

Цей спаринг стане важливою частиною підготовки до основного турніру. Згідно з результатами жеребкування, Україна потрапила до групи D фінального Євро, де зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією. Турнір відбудеться у Словаччині з 11 по 28 червня 2025 року, і матчі проходитимуть у восьми містах: Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра та Пряшів.

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