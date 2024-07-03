Олімпійська збірна Аргентини таки вибила собі кількох зірок для поїздки на футбольний турнір Ігор у Франції.

Головний тренер "альбіселесте" Хав'єр Маскерано оголосив фінальну заявку з 18 гравців і 4 резервістів на випадок форс-мажорів.

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Ліонеля Мессі немає, але аргентинці можуть похизуватися чотирма іншими чемпіонами світу. Троє їдуть за "віковим вайлд-кард" – воротар Херонімо Рульї (Аякс), захисник Ніколас Отаменді (Бенфіка) та форвард Хуліан Альварес (Ман Сіті). 23-річний хавбек Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед) також був на переможному Мундіалі, але досі вписується у віковий ценз Олімпіади.

Нагадаємо, що Аргентина зіграє з Україною на груповому етапі ОІ-2024. Команда Ротаня зійдеться зі зірковими суперниками в останньому турі 30 липня в Ліоні. Інші конкуренти по групі – Марокко та Ірак.

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