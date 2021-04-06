Міністр спорту Румунії Едуард Новак проінформував, що на поєдинках, які відбудуться у Бухаресті під час Євро-2020, буде дозволена присутність глядачів. Арена Національ буде заповнена лише на 25% – це близько майже 14 тисяч глядачів.

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"Ми вклали багато грошей в цей проект. Це найбільший спортивний захід, організований у Румунії. Кожен уболівальник має пред'явити сертифікат, що підтверджує, що він вилікувався від коронавірусу чи був вакцинований. Якщо у глядача не буде відповідного підтвердження, його протестують на місці. Кожен квиток міститиме дату і час, коли людина має бути присутньою на стадіоні, щоб уникнути скупчень при вході", – цитує міністра Digi24.

Варто зауважити, що у Бухаресті заплановані одна зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи та лише три поєдинки групового етапу. Зокрема, два з них – за участі збірної України: проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня). Ще один матч "синьо-жовтих" – проти Нідерландів (13 червня) – відбудеться в Амстердамі. Рішення щодо присутності глядачів наразі немає.

До слова, станом на 6 квітня українцям заборонений в'їзд на територію Румунії без відповідних посвідчень. У сусідній країні наразі діє режим Надзвичайної ситуації.

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