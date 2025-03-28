Футзал. Євро-2025 U-19, кваліфікація, 2-й тур

Нідерланди U-19 – Україна U-19 – 2:6

Голи: Філемієг, 14, Сенден, 32, – Першин, 5, Савич,18, Жуков, 20, 21, Ростківський, 25, Малиновський, 38

Україна з рахунком 9:2 розбила Чорногорію у першому матчі відбору на Євро U-19 з футзалу

Збірна України U-19 з футзалу здобула впевнену перемогу над Нідерландами у відборі на чемпіонат Європи 2025 року. Після конкурентного першого тайму, "синьо-жовті" влаштували справжній погром суперника у другій 20-хвилинці. В підсумку, збірна України перемогла з рахунком 6:2 та отримала серйозну перевагу над сербами за різницею забитих та пропущених.

Наступний матч українська збірна U-19 проведе проти Сербії 29 березня, до фінального етапу юнацького Євро-2025 з футзалу вийде лише одна команда з чотирьох збірних. Турнір відбудеться в Молдові з 28 вересня по 5 жовтня.

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