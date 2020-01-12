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Збірна України здатна дійти до чвертьфіналу Євро-2020, – Таран

13:29 289 Читать на русском
Збірна України здатна дійти до чвертьфіналу Євро-2020, – Таран
Збірна України / фото з відкритих джерел

Відомий український тренер Олег Таран оцінив перспективи збірної України на Євро-2020.

"У збірної відзначу всю центральну вісь, яка задає тон у грі національної команди. Це Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко. І це підкріплено хорошою грою в інших лініях. Але найголовніше, що багато гравців нашої збірної креативні, чого раніше бракувало.

Назаренко оцінив перспективи збірної України на Євро-2020

На Євро-2020 є гранди європейського футболу, але як мінімум до чвертьфіналу Україні вийти під силу", – цитує Тарана zbirna.com.

Нагадаємо, суперниками збірної України у груповому раунді Євро-2020 стануть Нідерланди, Австрія та одна зі збірних, яка проб'ється на турнір через плей-офф Ліги націй.

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Теги
Україна Україна Збірна України Олег Таран Євро-2020
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