Сергій Ребров не зміг уникнути кадрових проблем в останніх тренуваннях перед Англією.

Олександр Тимчик не допоможе збірній Україні у завтрашньому матчі відбору Євро-2024 проти лідерів групи, інформує прес-служба УАФ.

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У захисника Динамо виявили запалення м’язів привідної групи м’язів стегна. Проти Англії Тимчик точно не зіграє, а щодо участі у матчі проти Італії (12 вересня) рішення буде ухвалене пізніше. Раніше зі складу збірної України випав інший динамівець – хавбек Микола Шапаренко.

Матч відбору до Євро-2024 Україна – Англія відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Англія виграла всі 4 поєдинки і очолює групу С, маючи 12 очок. Україна у трьох матчах набрала 6 балів і йде другою. У Італії та Північної Македонії по 3 пункти, але "Скуадра Адзурра" зіграла на матч менше.

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